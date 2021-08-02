Azerbaycan yangın söndürme ekipleri, Türkiye'ye giriş yaptı



Arzu ERBAŞ/KEMALPAŞA(Artvin), (DHA) TÜRKİYE'de devam eden orman yangınlarına müdahale için Azerbaycan'dan 54 tam donanımlı itfaiye aracı ile birlikte gelen 250 kişilik yangın söndürme ekibi, Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Akdeniz ve Ege Bölgeleri'nde süren orman yangınlarına müdahale için Azerbaycan'dan yola çıkan ekip, Türkiye'ye ulaştı. 54 tam donanımlı itfaiye aracı ile birlikte gelen 250 kişilik yangın söndürme ekibi gece saatlerinde Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Ekipleri, AFAD, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), jandarma ve polis ekipleri karşıladı. Ekipler, polis eşliğinde Akdeniz ve Ege'deki yangın bölgelerine doğru yola çıktı. DHA-Genel Türkiye-Artvin / Kemalpaşa Arzu ERBAŞ

2021-08-02 07:54:04



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