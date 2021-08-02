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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sel noktasından yangın noktasına yardım Aldığı parayı fidan dikimi için iade etti

İHA

Sel noktasından yangın noktasına yardım Aldığı parayı fidan dikimi için iade etti

Arhavili gazeteci Gökhan Numanoğlu hasar tespiti sonrası kendine ödenen parayı Manavgat’ta yanan bölgelere fidan dikilmesi için bağışladı.
Arhavi’de son yağan aşırı yağmurlar sonrası Kaprise deresi taşarak Boğaziçi Mahallesini sular altında bırakmış ve birçok ev ve binada hasar meydana getirmişti. Arhavili gazeteci Gökhan Numanoğlu da bu sel baskınından dolayı hasar tespiti başvurusunda bulunmuş ve bundan dolayı kendisine ödeme yapılmıştı. Gökhan Numanoğlu daha sonra ailesi ile bir araya gelerek kendisine ödenen miktarı bağışlama kararı almışlardı. Gökhan Numanoğlu Manavgat’ta meydana gelen orman yangınında ciddi hasar meydana gelen bölgelerde fidan dikiminde kullanılmak üzere parayı bağışlama kararı aldı.
Numanoğlu, “Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde meydana gelen yangınlar ülkemiz insanları gibi beni ve ailemi de çok üzdü. Orada canlar ve ormanda yaşayan canlıların hayatlarını kaybetmesi bizleri çok üzdü ve biz de böyle bir karar verdik. Evimizde oluşan hasarı biz bir şekilde gideririz ama oradaki hasarı gidermek biraz zor olacağından bizim de hasarı gidermede bir katkımız olsun istedik. Gönlümüz rahat” açıklaması yaptı.

Vali ve defterdardan teşekkür
Haberin duyulmasının ardından Gökhan Numanoğlu’nu telefonla arayan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Numanoğlu’nu örnek davranışı için tebrik ederek, "Ümit ederim ki bu olay diğer duyarlı vatandaşlarımız için örnek olur ve devamı gelir" dedi.
Artvin Defterdarı Mustafa Yılmaz Şimşek de Numanoğlu’nu arayarak örnek davranışı için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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