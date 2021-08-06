Artvin´de dolu yağışı

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Nusret DURUR/YUSUFELİ, (Artvin), (DHA)ARTVİN´in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından, dolu yağdı.

Yusufeli ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanağın ardından dolu yağışı başladı. Aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler, zor anlar yaşadı. Kılıçkaya, Çevreli, Yamaçüstü ve Ormandibi köylerinde yaklaşık 20 dakika etkili olan dolunun ardından, her yer bembeyaz oldu. DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR

2021-08-06 11:06:29



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