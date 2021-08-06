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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin´de dolu yağışı

DHA

Artvin´de dolu yağışı


Nusret DURUR/YUSUFELİ, (Artvin), (DHA)ARTVİN´in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından, dolu yağdı. 
Yusufeli ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanağın ardından dolu yağışı başladı. Aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler, zor anlar yaşadı. Kılıçkaya, Çevreli, Yamaçüstü ve Ormandibi köylerinde yaklaşık 20 dakika etkili olan dolunun ardından, her yer bembeyaz oldu. DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR
2021-08-06 11:06:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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