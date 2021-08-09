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Hopa'da bir tır dorsesinde ölüme terk edilen atlar için gönüllüler seferber oldu

İHA

Hopa'da bir tır dorsesinde ölüme terk edilen atlar için gönüllüler seferber oldu

Kars’tan Kırgızistan’a kesime götürülmek üzere tıra yüklenen ancak Sarp Sınır Kapısı'ndan geçemeyeceğini anlayınca Hopa'da bir tır garajında ölüme terk edilen 38 at için gönüllüler ve sanatçılar seferber oldu. 38 attan 5’i ölürken, bir at ise doğum yaptı. Adli ve idari işlemlerin devam ettiği olayda gönüllüler hayvanların tedavileri için yoğun çaba harcarken, çok sayıda sanatçı ise destek mesajı attı. Haluk Levent ise ilçeye gelip, sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunarak destek istedi.
Artvin’in Hopa ilçesine 6 Ağustos Cuma günü tır garajına çekilen Gürcü plakalı bir tırın dorsesindeki atların içler acısı görüntüsü yürek yakmıştı. Gönüllüler tarafından tırdan indirilen 38 atın etrafı polis bariyerleriyle çevrilerek bakımlarına başlanmıştı. Atların durumuyla ilgili adli ve idari işlemlerin sürerken, durumu ağır olan 5 at ölmüş, bir at ise doğum yapmıştı.

Sanatçılardan destek mesajı
Yağmur ve sıcağa karşı üzerleri brandayla kapatılan atlara, ot ve saman alan gönüllülere destek yağıyor. Ünlü isimlerden Burcu Güneş, Birce Akalay, Burcin Orhon gibi isimler sosyal medya hesaplarından destek mesajları atarken, toplumsal olaylara duyarlılığıyla ve yaptığı sosyal yardımlarla bilinen sanatçı Haluk Levent, ilçeye giderek videolu paylaşımda bulundu.
Haluk Levent, paylaşımında "Dünden beri tüm Türkiye'yi meşgul eden bir durum var. Hopa'da durdurulan ve yakalanan bir tırda yaklaşık 38 atımız vardı. 5 tanesi ölü bulundu içinde. Büyük bir ihtimalle Kırgızistan'a kesime gönderiliyordu. Ve bir yavrumuz oldu bu yavrumuz dün akşam doğdu. Biz hepsini bir şekilde toparlamaya çalışıyoruz. Tarım il Müdürlüğü'ne dilekçemizi vereceğiz ve almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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