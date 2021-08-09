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Hopa´da TIR parkında ölüme terk edilen atlar karantinada

DHA

Hopa´da TIR parkında ölüme terk edilen atlar karantinada


Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN/HOPA (Artvin), (DHA)- ARTVİN´de gümrükte yaşadığı sorun nedeniyle geri dönen TIR´ın dorsesinde, Hopa'daki park alanına bırakılan ve içlerinden 5'inin öldüğü atlar, İlçe Tarım Müdürlüğü gözetiminde karantinaya alındı. Bakımları süren, bulundukları alan elverişli hale dönüştürülen 33 atla ilgili karantina süresi ve test sonuçların gelmesi bekleniyor. Rock müzik şarkıcısı Haluk Levent, atları sahiplenmek için kaymakamlığa başvuruda bulundu.
Hopa ilçesinde Tarzioğlu mevkisindeki TIR parkına çekilen Gürcistan plakalı TIR'ın dorsesinde başıboş atları görenler, durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemelerde, nakliyat firması aracılığıyla Kars'tan yüklenen atların Kırgızıstan'a götürülmek istendiği, ancak Sarp Sınır Kapısı'nda gümrükte yaşadığı sorun nedeniyle sürücü Ş.C.'nin geri döndüğü tespit edildi. İfadesi alınan sürücü ve firma hakkında soruşturma başlatılırken, dorsedeki 38 attan 5'inin öldüğü, bazılarının da sağlık sorunları yaşadığı anlaşıldı. İlçe sakinleriyle zabıta ekiplerinin su verip beslediği atlar, İlçe Tarım Müdürlüğü'nce bakım ve tedaviye alındı.
ATLARIN ÇARESİZ ANLARI KAMERADA
TIR dorsesinde kaderine terk edilen atların çaresiz anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, atlarının bazılarının öldüğü, bazılarının baygın şekilde yattığı, bazılarının ise kustukları görüldü.
KARANTİNA BAŞLATILDI, SONUÇLAR BEKLENİYOR
Sosyal medyada tepkilere neden olan atlar için harekete geçen İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bakıma alınan atlarla ilgili bazı testler yapılıp, numuneler alındı. Atlar, bulunduğu alanda İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri gözetiminde karantinaya alındı. Bakımlarının yanı sıra bulundukları alan da elverişli hale dönüştürülen atlarla ilgili karantina süresi ve test sonuçların gelmesi bekleniyor.
`SONUCUNU MERAKLA BEKLİYORUZ´
Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, "Atlarla ilgili olarak karantina süreci var. Bu süreçte hayvanların bakım koşullarını sağlayabilmek için yetkililerle beraber çalışıyoruz. Hayvanlar ilk bulunduklarında çok kötüydüler, aralarında yaralı olanlar vardı. Maalesef 5 hayvan telef oldu. Yaralı olan diğer hayvanları kurtarabilmek için Tarım Müdürlüğü ekipleri mücadele veriyor. Biz de belediye olarak buradayız ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Atlarla ilgili soruşturma sürüyor. Sonucunu biz de merakla bekliyoruz" dedi.
`İLK ANDAN İTİBAREN BURADAYIZ´
Karantinadaki atlara yem ve su veren hayvansever Emel Meriç, "Onları bulduğumuzda çok kötü durumdaydı. Yetkililer de bizler de hayvanseverler olarak ilk andan itibaren buradayız. Yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bir atımız da doğum yaptı, tayımıza 'Mucize' adını verdik. Şu anda karantina süreci devam ediyor, Tarım İlçe Müdürlüğü yetkilileri, bu süreci takip ediyor. Yetkililer ve dışarıdan insanların desteğiyle bu süreci yürütüyoruz" diye konuştu.
HALUK LEVENT, ATLARI SAHİPLENMEK İSTEDİ
Öte yandan şarkıcı Haluk Levent de atları sahiplenmek için kaymakamlığa başvuruda bulundu. Levent, ilçeye gelip, sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunduğu atları sahiplenmek istediklerini söyleyerek, "Hopa'da durdurulan ve yakalanan bir TIR'da yaklaşık 38 atımız vardı. 5'i ölü bulundu içinde. Büyük bir ihtimalle Kırgızistan'a kesime gönderiliyordu ve bir yavrumuz oldu bu yavrumuz dün akşam doğdu. Biz hepsini bir şekilde toparlamaya çalışıyoruz. Tarım İl Müdürlüğü'ne dilekçemizi vereceğiz ve almaya çalışacağız" ifadelerinde bulunmuştu.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Hopa Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN
2021-08-09 14:15:47

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