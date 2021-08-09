Artvin´de heyelan; tünel girişleri kapandı, ulaşım durdu

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var



Nusret DURUR/YUSUFELİ(Artvin),(DHA) ARTVİN´in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından bazı noktalarda heyelanlar meydana geldi, Yeniköy ve Karaya tünellerinin girişleri toprakla kapandı. Artvin, Erzurum, Yusufeli´ne ulaşım sağlandığı bölgede araç kuyrukları oluştu.

Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak, öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Bazı bölgeler su altında kaldı. Şiddetli yağış nedeniyle Yeniköy ve Karaya tünelerinin bulunduğu bölgedeki bazı alanlarda heyelanlar meydana geldi. Tünellerin giriş kısımlar toprakla kapandı. Artvin, Erzurum ve Yusufeli´ne de ulaşımın sağlandığı tünel trafiğe kapanınca bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Tünellerin tekrar trafiğe açılması için ekiplerin iş makineleri desteğiyle çalışmaları sürüyor. Bölgedeki bazı kara yolları üzerindeki noktalarda da su birikintisi oluştu.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR

2021-08-09 17:56:59



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