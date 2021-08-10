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Artvin’de su yalağına düşen ineği böyle kurtardılar Düştüğü su yalağından çıkamayarak sıkışan ineği kurtarmak için seferber oldular

İHA

Artvin’de su yalağına düşen ineği böyle kurtardılar Düştüğü su yalağından çıkamayarak sıkışan ineği kurtarmak için seferber oldular

Artvin’in Ardanuç ilçesinde su yalağına düşerek içerisinde sıkışan inek vatandaşlar tarafından yoğun uğraşlar sonrası kurtarıldı. O anlar ise bölgeden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.
İlçenin Bereket köyünde her yıl geleneksel olarak düzenlen Dalahet Yayla Şenlikleri ve Boğa Güreşleri hafta sonu yapıldı. 115. kez düzenlenen festivale sunucu olarak katılan Şakir Kara, yol üzerinde hayvanlar için yapılan su yalağına bir ineğin düşerek sıkıştığını gördü. İneği sıkıştığı yerden kurtarmak için çevredeki vatandaşlardan yardım isterken, çağrıya cevap veren vatandaşlar inek için seferber oldu. Kara, o anları ise cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Büyük uğraşlar sonrası inek sıkıştığı yerden yara almadan kurtarılırken, diğer ineklerin sıkışan ineğin başından ayrılmaması dikkatlerden kaçmadı.
Sunucu Şakir Kara, yaptığı açıklamada "Bir an önce festival alanına gitmem gerekiyordu. Fakat ineği o şekilde orada bırakamazdık. Vatandaşlardan yardım istedik sağ olsunlar herkes seferber oldu. İlginç bir şekilde diğer ineklerin pür dikkat şekilde arkadaşının kurtulmasını bekliyordu. Şükür yara almadan kurtarıldı. Herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

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