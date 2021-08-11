Arhavi’de yaşanan selde taşan Kabisre Deresi’nde taşkın önlemleri alınıyor

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Artvin’in Arhavi ilçesinde geçtiğimiz 22 Temmuz tarihinde aşırı yağışlar sonrası taşan Kabisre Deresi’nde taşkın önlemleri alınmaya devam ediliyor.

Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Doğu Karadeniz Bölgesi ülkemizin en çok yağış alan bölgelerinden birisi olduğunu hatırlattı. 22 Temmuz 2021 tarihinde Arhavi ilçesindeki aşırı yağışlar sonucu Kabisre Deresi’nde taşkın yaşandığını belirten Yıldız “Öncelikle taşkına müdahale edilmiş, akabinde taşkın hasarları onarılmıştır. 9 adet paletli ekskavatör, 3 adet paletli dozer ve 12 adet kamyon ile toplu makinalı çalışmamız devam etmektedir. Kabisre Deresideki tahrip olan 600 metre sedde onarılmıştır. Taşkın sırasında açığa çıkan Arhavi ilçesinin İçmesuyu İsale Hattının 2 bin 200 metrelik kısmı onarılmıştır. Kabisre Deresi yatağındaki 150 bin m rusubatın 90 bin m ‘ü kaldırılmış olup, çalışmalar devam etmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.