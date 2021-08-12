Kafkasör boğa güreşleri iki yıl aradan sonra 21-22 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek

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Artvin’in Kafkasör Yaylasında düzenlenen boğa güreşleri 2122 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Artvin’in bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylasında her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamamıştı. Artvin Belediyesinden yapılan açıklamada, 40. Kafkasör Boğa Güreşleri Festivali'nin 2122 Ağustos 2021 tarihleri yapılmasına karar verildiği belirtildi.

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