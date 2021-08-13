Yaylada kamp yapan dağcılara dolu süprizi

Artvin genelinde etkili olan serin hava yüksek kesimlerde yerini doluya bıraktı
Artvin’in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından dolu yağışı başladı. Aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşattı. Yusufeli Yaylalar Köyü Hastaf Yaylasında kamp yapan Cihat Bayram ve arkadaşları aniden bastıran dolu yağışını görüntüledi. 10 dakika etkili olan dolunun ardından, her yer bembeyaz oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.