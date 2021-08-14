Artvin´de heyelanlar nedeniyle 12 yerleşim yerinin yolu kapandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Nusret DURUR/ARTVİN, (DHA)ARTVİN´de etkili olan yağışla birlikte meydana gelen heyelanlar nedeniyle 11 köy ve 1 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün sabah saatlerinde aralıklarla başlayan yağış, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Yağış nedeniyle bazı noktalarda heyelanlar meydana geldi. Bademkaya, Demirköy, Çamlıca, Cevizlik, Dağeteyi, Gümüşözü, Çeltikdüzü, Erenköy, Yamacüstü, Avcılar ve Yaylalar köyü ile Demirkent mezrasının yolları ulaşıma kapandı. Ekiplerin sahada olduğunu ifade eden Yusufeli İlçesi Özel İdare Müdürü Mahmut Öztürk, en kısa sürede yolların açılacağını belirtti.DHA-Genel Türkiye-Artvin Nusret DURUR

2021-08-14 14:01:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.