Yıldırım düşmesiyle yaralandı, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti

Nusret DURUR/ YUSUFELİ, (Artvin), (DHA)- ARTVİN´de inşaat sahasına yıldırım düşmesiyle yaralanan Mustafa Bekar (43), tedavi gördüğü hastanede, 7 gün sonra hayatını kaybetti.
Olay, 9 Ağustos´ta, Yusufeli ilçesi İşhan köyündeki inşaat sahasında meydana geldi. İlçede etkili olan sağanakla birlikte bazı bölgelere yıldırım düştü. Bu sırada inşaat sahasında bulunan Mustafa Bekar da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Bekar, Yusufeli Devlet Hastanesi´ne, buradan da Artvin Devlet Hastanesi´ne sevk edildi. Tedaviye alınan Bekar, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR
2021-08-16 10:59:16
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