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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin’de boğalar çamur deryasında güreşti

İHA

Artvin’de boğalar çamur deryasında güreşti

Artvin’in Borçka ilçesinde düzenlenen geleneksel boğa güreşlerinde boğalar çamur deryasında kıyasıya güreşti.
Artvin’in Borçka ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri renkli görüntülere sahne oldu. Borçka Belediye Başkanlığı ve Borçka Çevre Köyleri Kalkındırma ve Boğacılar Derneği Başkanlığı tarafından organize edilen, 5. Kültür ve Sanat Festivali bünyesinde Taraklı Köyünde yapıldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği güreşlerde, 75 boğa çamurla kaplı zemine rağmen kıyasıya mücadele etti.
Bazı boğalar kaçarken, insanların üzerine koşunca araya hakemler ve boğa sahipleri girdi.
Baş, başaltı, büyükorta, küçükorta, ayak, Deste üzere 6 kategoride gerçekleştirilen güreşlere, Rize, Artvin ve ilçelerinden toplamda 75 boğa katıldı. Boğalara verilen ilginç isimler dikkat çekti.
Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği güreşlerde dereceye giren boğaların sahiplerine para ödülü verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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