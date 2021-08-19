Artvin’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Artvin'de jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 32 kilo kubar esrar ile 33 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Artvin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Borçka ilçesinde ikamet eden S.Ö’nün evinde ve eklentilerinde uyuşturucu operasyonu yapıldı. Jandarma ekiplerince yapılan detaylı aramada yaklaşık 32 kilo gram kubar esrar, 33 kök Hint keneviri, 5 kök hasat edilmiş kenevir bitkisi gövdesi, 10,8 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 4 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan S.Ö, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.