Artvin'de viyadük inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti

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Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden baraj inşaatı kapsamında çalışmaları süren merkez viyadüğünden düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusufeli ilçesinde yapımı süren baraj inşaatı nedeniyle suların altında kalacak ilçe ve köyler için yapılan viyadük ayağında çalışan Tokat nüfusuna kayıtlı Talip Özkan (45) isimi işçi düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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