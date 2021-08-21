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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin’de Kafkasör Boğa Güreşleri başladı

İHA

Artvin’de Kafkasör Boğa Güreşleri başladı

Artvin’de bu yıl 40.’sı düzenlenen boğa güreşleri, bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası’nda başladı. 13 yaşındaki boğa güreşçisi arenada boğasıyla dans ederken, kadın boğa güreşçisi ise tribünden büyük destek aldı.
Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, Kafkasör Yaylası’nda başladı. Baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, ayak, deste ve süperbaş olmak üzere 7 kategoride gerçekleştirilen boğa güreşleri bölgede yoğun ilgi görüyor. Boğa yetiştiricileri, kentin 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası başta olmak üzere, 200 yıldır yaşatılan boğa güreşleri için besledikleri 400 ile 900 kilogram ağırlığında olan boğalara büyük özenle bakıyor. Ot, saman, pekmez, kuru üzüm, arpa ve yumurta ile beslenen boğalar, antrenman yaptırılarak güreşlere hazırlanıyor.
Artvin Belediyesi organizasyonunda, Artvin Kafkasör Geleneksel Boğa Güreşlerini Yaşatma ve Yaylarını Koruma Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen ödüllü boğa güreşleri festivalinin ilk gününde Deste, Ayak, Küçükorta ve Süperbaş kategorilerinde 32 boğa kozlarını paylaştı.

Küçük boğa güreşçisi, şampiyonluğu boğasıyla dans ederek kutladı
Erzurum’dan güreşlere katılan 13 yaşındaki Hamza Çınar’a ait ‘Küçükefe’ isimli boğa, deste kategorisinde birinci olarak sahibine 10 bin lira para ödülü kazandırdı. Birinciliği arenanın ortasında boğasıyla dans ederek kutlayan küçük boğa güreşçisi seyircilerden büyük alkış aldı. Hamza Çınar, “Boğam burada da birinciliği aldı, beni çok duygulandırdı” dedi.

Kadın boğa güreşçisi büyük ilgi gördü
Küçükorta kategorisinden 500 kilogram ‘Ustura nişan’ isimli boğasını arenaya çıkartan Şengül Turan (41) güreşleri tribünden izleyenlerden büyük destek aldı. Kategorisinde birinci olarak sahibine 16 bin lira para ödülü kazandıran ‘Ustura nişan’ isimli boğanın sahibi Şengül Turan, “Doğduğundan beri ben bakıyorum boğama. Bu iş erkek işi dediler aldırmadım. Tribünde çok sayıda insandan destek alıyorum. Hem cinslerim kadınlar bile zor değil mi, yorulmuyor musun nasıl dayanıyorsun diyor. Evet boğacılık zor iş. Ama biz onlarla zaman geçirince bütün yorgunluğumuzu unutuyoruz. Hayvan sevmenin kadını erkeği olmaz. Bizde boğamızı seviyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.
Büyük orta, baş altı ve baş kategorilerindeki boğalar festivalin 2. gününde Kafkasör Arena’da sahne alacak.

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