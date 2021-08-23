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Şavşat´ta hortum ve fırtınanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

DHA

Şavşat´ta hortum ve fırtınanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı


Nurbay USTA/ ŞAVŞAT(Artvin), (DHA)ARTVİN´in Şavşat ilçesinde, dün akşam yaşanan sağanak sonrası birçok ev, samanlık ve ahırların çatısının uçtuğu, ağaçların kökünden sökülüp, elektrik direklerinin de devrildiği hortum ve fırtınanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı. Köyde, AFAD ekiplerince hasar tespit çalışması başlatılırken, evleri oturulamayacak duruma gelince geceyi yakınlarının yanında geçiren köy halkı da, yaşamları boyunca yörelerinde böylesi doğa olayına ilk kez tanık olduklarını söyledi.
İlçede dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, Pınarlı köyünde yaşamı olumsuz etkiledi. Köyde sağanağın ardından dolu yağdı, hortum ve fırtına oluştu. Yaklaşık 10 dakika süren hortum ve devamında oluşan kuvvetli fırtına nedeniyle, bazı ev ile ahırların çatısı uçtu, ağaçlar kökünden söküldü, elektrik direkleri devrildi. Hortumun ve fırtınanın etkisiyle, çatılardan kopan çok sayıda sac, çevreye dağıldı. Hortum sonrası yağan dolu nedeniyle de köyde yeşil alanlar beyaza büründü. Enerji nakil hatları, ev ile eklentilerinde hasara neden olan hortum anları da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Can kaybı ve yaralananın yaşanmadığı afette, kendilerini evlerinden dışarı atan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Ekipler bölgeye sevk edilerek hasarlı enerji hatlarında onarım çalışması başlattı. Fırtına nedeniyle hasarlı evleri oturulamayacak duruma gelen köylüler de yakınları ile komşularının yanına yerleştirildi.
HASAR TESPİTİ BAŞLATILDI
Bölgeye gelen AFAD ekipleri, köyde gece başlattığı hasar tespit çalışmalarını bugün de sürdürdü. Köyde etkili olan fırtına ve hortumun; yaklaşık 20 ev, ahır ve samanlığın çatısını uçurarak zarar verdiği, 3 evin de kullanılamaz hale geldiği saptandı. AFAD´ın yanı sıra Şavşat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Köyde elektrik dağıtım şirketi ÇEDAŞ ekipleri de kopan direk ve telleri yenilemeye çalışıyor.
HASARIN BOYUTU ORTAYA ÇIKTI
Fırtınanın hasarı da gün ağarınca ortaya çıktı. Hasar gören evlerin içerisindeki birçok eşyaların kullanılamaz hale geldiği fırtınada, tarım arazisindeki saman balyaları ve tarım aletlerinin yanı sıra bir traktöre bağlı yarım tonluk tırmığın da bulunduğu yerden koparak kilometrelerce uzağa savrulduğu görüldü.
TEK TESELLİLERİ CAN KAYBI YAŞANMAMASI
Geceyi yakınlarının yanında geçiren köy halkı, o anları anlatarak, yaşamları boyunca böyle doğa olayına ilk kez tanık olduklarını söyledi. Tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu belirten köy sakinleri, yardım için gelen devlet yetkililerine de teşekkür etti.
`BETON EV YERLE BİR OLDU´
Köy muhtarı Oktay Çelik, hasar tespitlerinin sürdürdüğünü kaydederek, "Devlet bu yaraları saracaktır. Gece başlayan çalışmalar sürüyor. Köyde kullanılacak evlere elektrik verilecek. 20 evimiz hasar gördü bunların 3´ü kullanılamaz hale geldi. 12 samanlık, 11 ahır da zarar görmüştür. 4 odalı bir beton ev yerle bir oldu. Ağaçların ve çatıların verdiği hasarlar var. Can kaybı yaşanmamasına şükrediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Şavşat Nurbay USTA
2021-08-23 12:38:15

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