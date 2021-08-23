Şavşat´ta hortum ve fırtınanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (2)



MİLLETVEKİLİ BALTA´DAN KÖYDE İNCELEME

Artvin´in Şavşat ilçesinde, hortum ve fırtına nedeniyle hasar gören elektrik nakil hatları ve çatıları uçan evlerde onarım çalışmaları sürüyor. AFAD ekiplerinin hasar tespitlerinin devam ettiği köye gelen AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, incelemelerde bulundu, ziyaret ettiği köylülere geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret ve incemeler sonrası açıklamada bulunan Erkan Balta, devletim tüm imkanlarının seferber edildiğini, hasara ilişkin yaraların da kısa sürede sarılacağını belirterek, "Büyük bir afet yaşandı. Böyle bir hortum ve fırtına bölgede hiç yaşanmamış. Tesellimiz; yaralı ve can kaybının olmaması. Çok geçmiş olsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Artvin Nurbay USTA

2021-08-23 15:49:50



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