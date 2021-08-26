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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

10 yıl sonra eşini yeniden defnetti

İHA

10 yıl sonra eşini yeniden defnetti

Artvin’de yapımı devam eden Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan ilçede mezarların taşınma işlemi devam ediyor. 2011 yılında vefat eden eşinin mezarı yeni yerleşim yerine taşınan Fatma Coşkun, "Kimse yakınının mezarını taşımasın, bırakın sular altında kalsın" dedi.
Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise ‘çift eğrilikli ince kemer baraj tipi’ kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yerinde çalışmalar devam ediyor. İlçede defin işlemleri yeni yerleşim yerinde yapılırken, sular altında kalacak olan mevcut ilçede bulunan mezarlıkların taşınma işlemi de sürüyor. Vefat eden yakınlarının mezarlarının su altında kalmasını istemeyen ilçe sakinlerinin nakil başvurusunun ardından nakil işlemleri başladı. 2011 yılında eşi Mustafa Coşkun’u kaybeden Fatma Coşkun, eşinin kabrinin yeni yerleşim yerine taşınması talebinde bulundu. Yapılan inceleme sonrasında Mustafa Coşkun’un mezarının nakil işlemleri başlatıldı. Oğlu Nejdet Coşkun’la birlikte eşinin yeniden defnedilmesi işlemine katılan Fatma Coşkun gözyaşlarına hakim olamadı.

“Eşimin kemiklerini toplayıp yeniden mezara koymak çok acı bir şey”
"Bu acı tarifsiz" diyen Coşkun, "Ben acımı unutmuştum yeniden yaşadım. Kimse yakınının mezarını taşımasın, bırakın sular altında kalsın. Bu devlet tarafından yapılan bir iş olduğu için insan dayanıyor, yoksa dayanılacak gibi bir şey değil" diye konuştu.
Coşkun, “Mezarları açıp bir daha kemikleri toplayıp bir daha yeniden mezara koymak başka bir şey. Yeniden bir daha cenaze işlemleri gerçekleştirdik. Çok acı bir şey, bence kimse yakınının mezarına ellemesin” ifadelerini kullandı.

“Bugün ölmüş gibi yeniden aynı acıyı hissettik”
Nejdet Coşkun ise, “Babam 2011 yılında vefat etmişti. Babamı görmek yeniden nasip oldu ama bu şekilde olması acı oldu. Kimse babasını, yakınlarının mezarını çıkartmasın, suyun altında kalsın. Çok acı bir şey. Bu acının tarifi yok. İkinci kez yaşamam çok zor. Bugün ölmüş gibi yeniden aynı acıyı hissediyoruz. Allah kimseye vermesin” diye konuştu.

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