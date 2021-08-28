Mantardan zehirlenen büyükanne öldü, 6 torunu hastanelik oldu

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)ARTVİN'in Şavşat ilçesinde toplayıp yedikleri mantardan zehirlenen Selfinaz Güner (89) hayatını kaybetti, 6 torunu ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün Şavşat ilçesine bağlı Eskikale köyü yaylasında meydana geldi. Selfinaz Güner ve 6 torunu, yaylada topladıkları mantarları yedikten sonra fenalaştı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Güner ve torunları hastaneye kaldırıldı. Ancak Güner kurtarılamadı, 6 torunun tedavisi ise hastanede sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Şavşat Nurbay USTA

2021-08-28 10:30:56



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