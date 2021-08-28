Kurtulmuş: "Türkiye’nin dışında hiçbir yerde afetlerden medet uman bir muhalefet anlayışı yoktur"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurtulmuş: "Türkiye’nin dışında hiçbir yerde afetlerden medet uman bir muhalefet anlayışı yoktur"

İHA

Kurtulmuş: "Türkiye’nin dışında hiçbir yerde afetlerden medet uman bir muhalefet anlayışı yoktur"

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, sel afeti yaşanan bölgelerde inceleme yapmak üzere Artvin’e geldi. Partisinin il başkanlığında, basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, “Türkiye’nin dışında hiçbir yerde afetlerden medet uman bir muhalefet anlayışı yoktur” dedi. Kurtulmuş, "Eğer Afganistan’ın işgali olmasaydı bugün adını duyduğumuz bir çok terör örgütü dünyanın başına musallat olmayacaktı" ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile sel afeti yaşanan bölgelerde incelemelerde bulunmak için Artvin’e geldi. Esnaf ziyaretinin ardından partisinin il başkanlığında, basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, “Afetlerin sorunlarının ortadan kaldırılması vatandaşlarımızın yaralarını sarılması konusunda olağan üstü gayret gösteren bir kadroya, etkin bir şekilde çalışan kurumlara sahip olmak Türkiye için iftihar tablosu olduğunu ifade etmek isterim. Böyle söylendiğimizde birilerini bundan rahatsız duyduğunu da biliyorum. Dünyanın bir çok yerinde afetler oluyor bundan sonra iklim değişiklikleri dolayısıyla Allah muhafaza çok sayıda afetlerle maruz kalmamız mümkündür muhtemeldir. Ne yazık ki Türkiye’nin dışında hiçbir yerde afetlerden medet uman bir muhalefet anlayışı görülmez. Bunu teşmil ederek söylemiyorum, ama marjinal bir takım çevreler bazı unsurlar muhalefetin içerisinden de var. Sanki bu afetler iktidarın sorumluluğuymuş gibi buradan medet uman bir anlayışla ortada dolaşanlar var, fikir meydan edenler var. Onlara da diyoruz ki bu afetler siyaset üstü meseledir. Siyasetin meselesi değildir. Buradan politika çıkmaz. Kim bu afetleri daha iyi nasıl önlene bileceğine ilişkin bir cümle lafı varsa onları samimiyetle dinlemeye hazırız. Kimin hangi teklifi varsa makul bilimsel teklif varsa uygulamaya hazırız” şeklinde konuştu.

“Yer yüzü üç beş tane ülkenin oturup planlama yaparak proje üzerinden paylaşacağı bir yer değildir”
Afganistan’da yaşanan olaylarla ilgili değerlendirme yapan Kurtulmuş, “Maalesef önceki gün Afganistan hava alanında bir patlama oldu. Şimdiye kadar gelen bilgiler 170'in üstünde sivil masum Afgan vatandaşı bu saldırılarda öldüğünü ortaya koyuyor. Aynı olayda 13 Amerikan askeri hayatını kaybetti. Öncelikle ölen bütün insanlar için Türkiye olarak taziyelerimi ifade etmek istiyoruz. Rusya’nın Amerika’nın yada başka emperyalist güçlerin başka insanların topraklarında ne işi vardı. Niçin Afganistan işgal edilmiş niçin Afganistan işgalinden hızla vaz geçilmiştir. Eğer Afganistan’ın işgali olmasaydı bugün adını duyduğumuz bir çok terör örgütü dünyanın başına musallat olmayacaktı. Eğer Irak’ın işgali olmasaydı, eğer Suriye üzerinde bir çok ülkenin emperyalist savaşlar vererek, vekalet araçlarını oluşturmasını gerçekleşmeseydi bugün Irak’ta, Suriye’de bir çok terör örgütü var olmayacaktı. O ülkenin kaynaklarının sömüreceğiz diye beyler yer yüzünde böylesine önemli işgal döneminin çıkmasına ve ardından terör örgütlerinin vasıtasıyla vekalet savaşlarının sürdürülmesine neden oldular. Yer yüzü üç beş tane ülkenin oturup planlama yaparak proje üzerinden paylaşacağı bir yer değildir. Yer yüzü 8 milyar insanın eşit ortak olarak bir var olduğu Allah’ın yarattığı insanlar için yaşama alanıdır” diye konuştu.
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, daha sonra Murgul ve Arhavi ilçelerinde yaşanan sel bölgelerini inceleme yapmak üzere il merkezinden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'nin en yüksek barajı tamamlandı
YEREL HABERLER Türkiye'nin en yüksek barajı tamamlandı
Mantardan zehirlenen büyükanne öldü, 6 torunu hastanelik oldu
YEREL HABERLER Mantardan zehirlenen büyükanne öldü, 6 torunu ...
Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldular
YEREL HABERLER Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldular
Küresel iklim değişikliği ve afetlerden en çok etkilenen arılar oldu
YEREL HABERLER Küresel iklim değişikliği ve afetlerden en çok ...
(Düzeltme) Küresel iklim değişikliği ve afetlerden en çok etkilenen arılar oldu
YEREL HABERLER (Düzeltme) Küresel iklim değişikliği ve afetlerden en ...
Şiddetli yağmurda istinat duvarı böyle çöktü
YEREL HABERLER Şiddetli yağmurda istinat duvarı böyle çöktü
10 yıl sonra eşini yeniden defnetti
YEREL HABERLER 10 yıl sonra eşini yeniden defnetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.