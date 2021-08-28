Belediye girişlerine getirilen aşı zorunluluğu Numan Kurtulmuş'tan destek aldı

Artvin’in Arhavi ilçesi Belediye binasına girmek isteyen vatandaşlar için, covid19 aşısı zorunluluğu getirildi. Binanın girişine asılan, “covid19 aşısı olmayan vatandaşların binaya girmesi yasaktır” yazısı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş destek aldı.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile sel afetinin yaşandığı Artvin’e gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu. Selin etkili olduğu Arhavi ilçesinde inceleme yapan Kurtulmuş, Arhavi Belediyesinin girişlere aşı zorunluluğu getirmesini değerlendirdi. Kurtulmuş, aşıyı mutlak herkesin olması gerektiğine dikkat çekerek, uygulamayı desteklediğini ifade etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.