Hopa’da ölüme terk edilen atlar korumaya alındı, sahibine 84 bin 500 lira para cezası kesildi Hırçınlaşan atların kavgası kameraya yansıdı

Artvin’in Hopa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapsını kullanarak Kırgızistan’a götürülmek üzere bir tırın dorsesinde 33 at daha yakalandı. Polis ekipleri tır sürücüsüne hayvanları koruma kanunu kapsamında 49 bin 500 lira cezası uygularken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise hayvan refahından 35 bin lira olmak üzere toplamda 84 bin 500 lira para cezası uyguladı. Öte yandan, hırçınlaşan hayvanların kavgası ise kameraya yansıdı.

Artvin’in Hopa ilçesinde tır dorsesinde ölüme terk edilen ikinci at vakası daha yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Kars'tan Kırgızistan'da bir düğün ziyafeti için kesime götürülmek üzere bir tıra yüklenen ancak tır şoförü tarafından Sarp Sınır Kapısı'ndan geçemeyeceğini anlayınca Artvin'in Hopa ilçesinde bulunan tır garajında ölüme terk edilen atlarla ilgili yaşanan olayın ardından benzer bir olay daha yaşandı. Ankara ve Kars’tan Sarp Sınır Kapısını kullanmak üzere bir tıra yüklenen 33 at Hopa’ya geldiği sırada hayvan severler tarafından fark edildi. Atların bitkin ve ölmek üzere olduğunu gören hayvan severler yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen polis ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yaptığı inceleme sonrası, 33 atın aç ve susuzluktan kaynaklı bitkin ve halsiz olduğunu fark etti. Üç hamile at düşük yaparken, veteriner hekimler ve gönüllü vatandaşlar atlara hemen müdahale etti.

Atların sağlık belgeleri ve çipleri bulunurken, sürücüye tırın dorsesinde 20’den fazla at taşıdığı için hayvan refahından 35 bin TL para cezası kesildi. Polis ekipleri ise hayvanları koruma kanunu kapsamında 49 bin 500 lira para cezası uyguladı. Atlar yine Hopa tır parkında indirilerek etrafı polis bariyerleriyle çevrildi. El konulan atların bakım ve tedavilerine başlandığı öğrenildi.

Öte yandan, vahşileştiği görülen hayvanların kavga yapması kameralara yansırken, Engin Ataman isimli hayvan sever, hırçınlaşan atların kavgalarını güçlükle ayırdıklarını ifade ederek, yetkililerden yardım istedi. Tekmelerden nasibini alan bir at ise düşük yaparken, düşük yapan atın yavrusu iş makinesi ile toprağa gömüldü.

