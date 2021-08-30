Artvin’de iş yerinde elektrik akımına kapılan esnaf hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Artvin’in Borçka ilçesinde esnaflık yapan şahıs iş yerinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçede pastane işleten Uğur Çil (40), iş yerinde bulunan bulaşık makinesinde meydana gelen elektrik kaçağına kapılarak hayatını kaybetti. Çil’in cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Cenazesinin yarın Borçka ilçesinde öğle namazına müteakip aile mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.