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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşine destek olmak için başladı, beyaz eşya tamir ustası oldu

İHA

Eşine destek olmak için başladı, beyaz eşya tamir ustası oldu

Artvin’de ev hanımı Fatma Demir, eşine yardım etmek için başladığı beyaz eşya tamirine, becerisi ve azmiyle erkeklere taş çıkarıp kentte aranan usta oldu.
Artvin’in Yusufeli ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki iki çocuk annesi Fatma Demir, elektronik beyaz eşya tamircisi eşi Fikret Demir’e yardım etmek için başladığı elektronik beyaz eşya tamirinde, kendini geliştirince ilçede aranan usta haline geldi.
Gün geçtikçe tamirat işini eşine baka baka öğrenen Fatma Demir, aradan geçen zamandan sonra eşine yardım amaçlı dükkana takılmaya başladı. Becerisi ve azmi eşinin dikkatini çekti. Eşinin "Sen bu işi kavradın, sen de yapabilirsin" demesiyle 10 yıldır dükkanda beraber çalışıyor.
Fatma usta "İlk zamanlar çok zorluk çektik ama Yusufeli halkını çok sevdik. Onlar bize destek oldular. Onların sayesinde yıllardır burada eşimle birlikte hizmet veriyoruz" diye konuştu.

“Sürekli izledim ve sonunda öğrendim”
Kilolarca ağırlığa sahip beyaz eşya malzemelerini söken, tamir eden ve müşterilerine teslim eden Fatma Demir, ”Önce eşimle birlikte malzemeleri tanıdım. Onunla malzemeleri söküp taktım. Sürekli izleyip öğrendim. Şimdi çamaşır, bulaşık makinesi, fırın, buzdolabı ve şofben tamiratını yapıyorum. Makineleri söküp takıyorum, topluyorum” dedi.
Dükkana gelen müşterilerin kendisini gördüğünde çok şaşırdıklarını da belirten Fatma Demir, “Önce temkinli yaklaşıyorlar sonra işi yapınca takdir ediyorlar. Ben işimi çok seviyorum. Kadınların isteyince yapamayacağı bir şey yok. Yeter ki istesinler" şeklinde konuştu.
Beyaz eşyalarını sürekli tamir için Fatma Demir’e getirdiğini söyleyen Cevdet Yüksel, “Fatma ustanın yaptığı iş bizim için gurur verici bir olay. Bir kadının her şeyi başarabileceğinin, her şeyin üstesinden gelebileceğini kanıtlamasıdır. Bu işlerin sadece erkeklerin yapamayacağını gördük. Kendisini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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