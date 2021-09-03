Artvin’de caddeyi arılar bastı

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Artvin’in işlek caddelerinden birinde arı istilası yaşandı, kısa süreli paniğe neden olan arıların bulunduğu bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Artvin il merkezi Şehit Dursun Acar Caddesinde bal arıları yola dökülen şerbette yuvalanınca vatandaşlar tedirgin oldu. Artvin Belediyesi zabıta ekipleri, arıların kümelendiği yürüyen merdivenleri şerit çekerek yaya ulaşımına kapattı. İlginç görüntülerin yaşanırken, arıların doğal yollarla yuvalarına dönmesi bekleniyor.

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