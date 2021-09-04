Artvin-Erzurum Devlet Yolu Relokasyonu ulaşıma açıldı

Yusufeli Barajı ve HES Projesi kapsamında inşa edilen ArtvinErzurum Devlet Yolu Relokasyonu ulaşıma açıldı.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı süren baraj inşaatı nedeniyle suları altında kalacak ilçe ve köy yollarına yenileri yapılıyor. Dünyanın en yüksek 3. barajı yükselirken, barajla birlikte YusufeliArtvinErzurum arasındaki ulaşım ağının önemli bir bölümü tamamlandı. Yusufeli Barajı ve HES Projesi kapsamında inşa edilen ArtvinErzurum Devlet Yolu Relokasyonu ulaşıma açıldı.

İhale Kapsamında ArtvinErzurum Devlet Yolu ile ArtvinErzurum ayrımıOltuOlur Devlet Yolu yeni güzergahları tamamlanarak bugün itibariyle hizmet vermeye başladı.

Toplam uzunluğu 29 km olan projenin güzergah üzerinde toplam uzunluğu 23,8 km olan 17 adet tünel ve toplam uzunluğu 494 m olan 6 köprü ile 530 m uzunluğunda Şilenkar Viyadüğü bulunuyor.

Ayrıca baraj şantiyesi içerisindeki tünel de ulaşıma kapatılacağı için yapılmakta olan ArtvinYusufeli Karayolu Relokasyonu ulaşıma açılıncaya kadar Yusufeli ilçesine Artvin Erzurum Devlet Yolu üzerinden servis yolu ile ulaşım sağlanacak.

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