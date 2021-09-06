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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fedakar anne hasta oğlunun tedavi masrafları için minibüste köfte satıyor

İHA

Fedakar anne hasta oğlunun tedavi masrafları için minibüste köfte satıyor

Artvin’de yaşayan Sultan Ciniviz, 21 yaşındaki kronik hastalığı olan oğlunun tedavi masrafları için minibüste köfte satarak para biriktiriyor.
Artvin’in Arhavi ilçesinde yaşayan Sultan Ciniviz, kronik hastalığı olan oğlunun tedavi masraflarını karşılamak için minibüste köfte satıyor. 7 yıl önce eşi trafik kazası geçirince evin yükünü Sultan Ciniviz, üstlenmeye karar verdi. Maddi sıkıntılar olmasına rağmen kimseden yardım talep etmeyen Ciniviz, kendi imkanlarıyla ailesini geçindirmek için en iyi yaptığı işi yapmaya başladı. Eski bir minibüsü temin ederek içini mutfak şeklinde tasarlayan ve daha sonra ilçe merkezinde uygun bir yerde, aracın içinde kendi yaptığı köfte ızgara çeşitlerini satarak ailesine destek olmaya başladı.
Kendisinin yemediği hiçbir şeyi müşterilerine de yedirmediğini ifade eden Ciniviz, “Evde yaptığımız köfteleri minibüsümüzde satıyoruz. İlk zamanlar zorlansak da şimdi alıştık. Daimi müşterilerimiz var. Bu sayede evimizin, geçimini, hasta oğlumun hastane masraflarını çıkartmaya çalışıyorum” dedi.
Arhavi’de çok sevilen ve müşterilerden olumlu tepkiler alan köfteci anne, ‘Sultan’ın köftesi’ ismi ile çağrılmaya başlandı. Restoran ve kafelerin şikayeti üzerini 4 kez yerinin değiştiğini belirten Ciniviz, bu işe keyif için girmediğini söyledi. Ciniviz ”Ben bir kadınım. Benim yaşadığım zorlukları hiç kimse yaşamadı. Sağlıklı iken sağlıksız insanın derdini hiç kimse bilemez. Ne zaman ki senin başına gelir bir olay o zaman empati kurarsınız. Ben kimsenin ekmeği ile oynamadım. Kimse de benim ekmeğim ile oynamasın. Oğlumu hayata bağlamak için mücadele veriyorum. Kimseyi kırmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.

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