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Vampir kelebekle mücadelede olumlu sonuçlar alınmaya başlandı

İHA

Vampir kelebekle mücadelede olumlu sonuçlar alınmaya başlandı

Doğu Karadeniz'de son yıllarda tarım alanlarında bitki veriminin düşmesine yol açan halk arasında "vampir kelebek" olarak bilinen Ricania simulans’a karşı mücadele son dönemde olumlu sonuçlar vermeye başladı.
Tarım ve orman alanlarında 200’den fazla bitkide zarara yol açan Ricania simulans’a karşı Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, Biyolojik Mücadele Laboratuvarında vampir kelebeğe karşı Beauveria sp türündeki Entomopatojen Fungus böceği üretti. Biyolojik mücadele kapsamında bu böcekler Arhavi ve Borçka Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içinde yoğun olarak bulunduğu lokal alanlarda su ile karıştırılarak, sırt pompası ile bitkilerin üstüne atılarak mikrobiyal mücadele başlatıldı. Yapılan bu mücadele çalışması ile sahadaki hedef zararlıya karşı yüzde 90’a yakın başarı elde edildiği belirtildi. Fungusun atılmadığı sahalara doğru rüzgârla yayılarak zararlının nimf ve ergin kelebeklerini enfekte ettiği gözlendi. Bu mücadelede yöntemi diğer canlılara zarar vermezken, amacın zararlı olan türü tamamen ortadan kaldırmak değil, zararlı organizmayı kontrol altında tutmak olduğu bildirildi. 2 yıldır mücadele yapılan sahada vampir kelebeğin popülasyonunda önemli ölçüde azalma olduğu tespit edildi.

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