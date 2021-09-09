Artvin'de aylar sonra bir mahalle karantinaya alındı

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Artvin'in Şavşat ilçesinde bir köyün mahallesinde yeni tip Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Artvin’in Şavşat ilçesine bulunan Çukur köyü ve Eskikale köyüne bağlı bağlı Küçük Çukur isimli mahalle karantinaya alındı. Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı gereğince Şavşat İlçesi Çukur köyü ve Eskikala Köyüne bağlı, Küçük Çukur mahallesinde artan Covid19 vakaları nedeniyle köyün 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.

Karantinanın 21 Eylül tarihine kadar devam edeceği aktarılan açıklamada, köye giriş çıkışların yasaklandığı, güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alınarak kararlara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı kaydedildi.

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