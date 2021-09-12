Artvin Seyitler Köyü Yeraltı Barajında su tutulmaya başlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Artvin’de 2023 yılına kadar tamamlanması planlanan 150 Yeraltı Barajı ve YAS Suni Besleme Projesi’nden biri olan Seyitler köyü Yeraltı Barajında su tutma işlemine başlandı.

DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce inşa edilmekte olan Artvin Merkez Seyitler Köyü Yeraltı Barajı ve Sulaması İnşaatının tamamlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız,”Artvin Merkez Seyitler Köyü Yeraltı Barajında çalışmalar tamamlanarak, su depolanmaya başlanılmıştır. Depolanacak su ile 650 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır” dedi.

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