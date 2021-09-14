En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Artvin’de esnafı ziyaret etti.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Artvin’e gelerek vatandaşlarla bir araya geldi. Şehir merkezindeki meydanda esnafı ziyaret eden Akşener, dinlediği sorunlara Ankara'da çözüm aramaya çalıştıklarını dile getirdi. Akşener’in esnaf ziyareti sırasında yanına gelen bir kadın, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 1. sınıf öğrencilerine uzaktan eğitim kararı almasından kaynaklı mağdur olacaklarını söyleyerek yardım talebinde bulundu. Akşener ziyaretlerini bitirdikten sonra ilgilileri arayacağını ifade etti.



Akşener, esnaf ziyaretlerinin ardından İnönü Caddesi üzerinde vatandaşlara seslendi. Daha sonra Ardahan'a hareket etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.