Aracıyla 50 metrelik uçuruma düşen yaşlı adam hayat kaybetti

Artvin’in Şavşat ilçesinde 50 metrelik uçuruma düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay Çoraklı köyüne bağlı Hilvet Mahallesi'nde meydana geldi. Necmettin Yıldız'ın (78) kullandığı 16 PR 881 plakalı otomobil, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine ola yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, sürücü Necmettin Yıldız’ın, hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldız'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Şavşat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.