Artvin’de ölüme terk edilen atlara barınak bulunamayınca genç turizmci tesisini açtı

Artvin’de kesime götürülmek üzere bir tırda yakalanan kaçak atlara bakılacak yer bulunamayınca, genç turizmci tesisini atların bakımının yapılacağı barınağa çevirdi. Barınakta atların bakım ve tedavileri yapılırken, yaşadıkları o dehşeti anlarını atlatabilmeleri için atları müzikle motive ediyorlar.

Artvin'in Hopa ilçesinde geçtiğimiz günlerde ikinci kez bir tırın dorsesinde Kırgızistan’a kesime götürmek üzere 33 at yakalanmıştı. Ankara ve Kars'tan Sarp Sınır Kapısı kullanmak üzere bir tıra yüklenen atlar Hopa'ya geldiğinde bitkin ve halsiz olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Emniyet ve İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri, atların sahibi ve tır şoförüne cezai işlem uygularken tır parkına çekilen atlar durumu günler sonra belli oldu. Yapılan incelme sonrası atların yediemin olarak sahiplendirilme kararı verildi. Hayvanları Doğayı, İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO) yediemin olarak atları sahiplenirken, atlara kalacak yer bulunamayınca genç turizmci Engin Ataman, tesisini bu kez atlara açtı.



Atlar için gece gündüz nöbet tutuyorlar

Gönüllü hayvan severlerin kendi imkanlarıyla ahır yapımını sürdürürken, bir yandan da tedavileri ve bakımlarını yapıyorlar. Ot, saman gibi ve ahır yapımı için gerekli parayı valilik izniyle bağış toplayarak temin eden gönüllüler, bir yandan ahır yapılana kadar dışarda kalan atların yabani hayvanlar tarafından zarar görmemesi için gece nöbet tutuyor. Yaralı ve halsiz olan atlar tedavi edilirken, aynı zamanda tır dorsesinde yaşadıkları o dehşet anlarını unutmaları içi müzik eşliğinde motive ediyorlar.



“Sonuçta bunlar bir can, nefes alan bir varlık”

Hopa tır parkında Borçka Ambarlı köyüne yediemin olarak götürülen atlara tesisini açan Turizmci Engin Ataman, "Burada bir kamp alanımız vardı. Kış sezonuna gitmiştik. Hayvanlarında kalacak yeri yoktu. Hayliyle böyle bir şeyde yaşanınca bizde dedik ki onları misafir edelim. Burada hereksin emeği var. Ben bireysel olarak destek veriyorum. Hayvanları Doğayı, İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO) bu işi üstlendi. Atların çoğu hasta ve yaralı, geçen gün bir tayımızı daha kaybettik. Yeni toparlanıyorlar fakat geçirdikleri o şartlar onlar için oldukça ağırdı. Yaşadıklarını atmaya çalışıyorlar hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak. Sonuçta bunlar bir can nefes alan bir varlık” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.