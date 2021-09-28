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Yusufeli Barajı relokasyon yollarının yüzde 91'lik bölümü tamamlandı

İHA

Yusufeli Barajı relokasyon yollarının yüzde 91'lik bölümü tamamlandı

Yusufeli Barajı ve HES Projesi kapsamında inşa edilen ArtvinErzurum Devlet Yolu ve köy yolları yüzde 91’lik bölümü tamamlandı.
Çalışmalar kapsamında toplamda 56,7 kilometresi tüneller, 3,6 kilometresi de köprü ve viyadüklerden oluşurken, 4 özel tasarımlı köprülerin bir kısmı Ekim ayında açılması bekleniyor.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı süren baraj inşaatı nedeniyle suları altında kalacak ilçe ve köy yollarının yerine yenileri yapılıyor. Dünyanın en yüksek 3. barajı yükselirken, barajla birlikte YusufeliArtvinErzurum devlet yolu ve köy yollarının önemli bir bölümü tamamlandı. 60,3 kilometresi tünel ve köprülerden oluşan 69,2 kilometrelik Yusufeli Barajı relokasyon yollarında da yaklaşık yüzde 91'lik fiziki gerçekleşme sağlandı. Toplamda 56,7 kilometresi tüneller, 3,6 kilometresi de köprü ve viyadüklerle geçilecek yeni yol güzergahında 4 özel tasarım dengeli konsol köprü inşa ediliyor.
Bu özel tasarım köprülerden 530 metre uzunluğundaki Şilenkar Köprüsü'nün yapımı tamamlanırken, 628 metre uzunluğundaki Tekkale Viyadüğü ile 345 metre uzunluğundaki Yusufeli Baraj Viyadüğü'nün de ekim ayı içerisinde tamamlanarak kullanıma açılması planlanıyor.
İhale Kapsamında ArtvinErzurum Devlet Yolu ile ArtvinErzurum ayrımıOltuOlur Devlet Yolu yeni güzergahları tamamlanarak geçtiğimiz günlerde hizmet vermeye başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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