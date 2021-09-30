Kemalpaşa´da 'kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası (2)



VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Artvin Valiliği tarafından, Kemalpaşa ilçesinde Kaymakam Mehmet Faruk Saygın´ın, ziyaret ettiği lisede `hoş geldiniz´ diyerek kendisine elini uzatan öğretmeni `Haddini bil, sınıftan çık dışarıya bekle´ diyerek kovduğu iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Okulda istenmeyen olayın yaşanmasının üzüntücü verici olduğu, başlatılan inceleme ve araştırmaların sürdüğü belirtilen yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29.09.2021 Çarşamba günü Kemalpaşa Kaymakamımız ve Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi Özel Eğitim Sınıfını ziyaretleri esnasında, bizleri derinden üzen hadise ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Kemalpaşa Kaymakamı, öğrencilerle sohbet ettiği sırada sınıfa sonradan giren ve daha sonra sınıf öğretmeni olduğu anlaşılan kişinin elini uzatarak tokalaşma isteğini, pandemi kuralları gereği eli göğsünde selamlaşarak karşılamış, öğretmen olduğu sonradan anlaşılan kişinin ısrarı neticesinde kaymakamımızla öğretmenimiz arasında bizleri de üzen, istenmeyen bir diyalog meydana gelmiştir. İlçe Kaymakamına gerekli tembihat yapılmış, konu ile ilgili inceleme ve araştırma devam etmektedir"DHA-Genel Türkiye-Artvin

2021-09-30 17:33:33



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