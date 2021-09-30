Artvin Valiliğinden açıklama: "Kaymakamımıza tembihat yapılmış, inceleme başlatılmıştır"

Artvin Valiliği, Kemalpaşa ilçesinde okul ziyareti sırasında Kaymakam M. Faruk Saygın ve okul öğretmeni arasında geçen diyalogla ilgili Kaymakama tembihat yapıldığını ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, 29 Eylül 2021 Çarşamba günü Kemalpaşa Kaymakamı ve Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi Özel Eğitim Sınıfını ziyaretleri esnasında yaşanan ve üzüntü duyulan hadiseyle ilgili açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "Kemalpaşa Kaymakamı öğrencilerle sohbet ettiği sırada sınıfa sonradan giren ve daha sonra sınıf öğretmeni olduğu anlaşılan kişinin elini uzatarak tokalaşma isteğini, pandemi kuralları gereği eli göğsünde selamlaşarak karşılamış, öğretmen olduğu sonradan anlaşılan kişinin ısrarı neticesinde kaymakamımızla öğretmenimiz arasında bizleri de üzen, istenmeyen bir diyalog meydana gelmiştir. Bu diyaloğa üzüldüğünü dile getiren İlçe Kaymakamımıza tembihat yapılmış, konu ile ilgili inceleme hemen başlatılmıştır” denildi.

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