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Karadeniz'de 'palamut' kendini gösterdi

DHA

Karadeniz'de 'palamut' kendini gösterdi


Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİEmirhan PEHLİVAN/ARTVİN, (DHA)KARADENİZ'de teknelerle açıldıkları denizde sezonu istavrit bolluğu ile açan balıkçıların beklediği palamut avı başladı. Radarda sürüleri fark edip peşlerine düşen, gün boyu defalarca denize ağlarını bırakan balıkçılar, bazen kasa kasa palamut yakalarken bazen de boş ağlarla karşılaşıyor.
Karadeniz´de av sezonunun başladığı 1 Eylül'den itibaren ağlarını denize bırakan balıkçılar, bereketli istavrit avının ardından palamudun izini sürüyor. Radarda sürüleri fark eden balıkçılar, gün boyu defalarca denize ağlarını bırakıyor. Balıkçılar, bazen kasa kasa palamut yakalarken bazen de boş ağlarla karşılaşıyor. Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirleri, `Pala Mustafa´ balıkçı teknesiyle açıldıkları Karadeniz´de balıkçıların zorlu balık avı mesaisini görüntüledi.
24 SAATTE 7´NCİ DENEMEDE AV
Artvin´in Hopa ilçesinden demir alan balıkçılar, denizde 24 saat süren zorlu bir av süreci geçiriyor. Radarla sürüleri takip eden balıkçıların ilk 6 denemede, ağları boş çıktı, 7'nci denemede ise ağlar palamutla doldu. Kasa kasa palamutla kıyıya dönen balıkçılar aynı bolluğun hamside de yaşanmasını bekliyor.
'BUNDAN SONRAKİ BEKLENTİMİZ HAMSİNİN GELMESİ'
Teknenin kaptanı Mustafa Kuru, "Bugüne kadar istavrit avlıyorduk. Beklentilerimiz palamuttan yanaydı. 2 gündür artık palamut avlamaya başladık. 15-20 gün daha palamut avlarsak biz de emeklerimizin karşılığını alırız. Bundan sonraki beklentimiz hamsinin gelmesi. Kimsenin balık yemekten en ufak bir tereddüdü olmasın. Biz balık avcıları olarak gecemizi gündüzümüze katarak yağmurda, karda, soğukta, sıcakta mücadele ederek sezon boyunca ekmeğimizi kazanmaya devam edeceğiz" dedi.
'40 YILDIR GÜNDE 5 KEZ AĞ ATIYORUM'
Balıkçı Ahmet Gülle de, "40 yıldır günde 5 kere bu ağı atıp çekiyorum. Bu zahmetli sürecin en büyük mutluluğu yakaladığımız balığın bolluğu. Ağdan ne kadar çok balık çıkarsa bizim yorgunluğumuz da o kadar hafifliyor. Şimdi kollarımız palamut için çalışıyor" diye konuştu.
`ZOR MESLEK AMA GÜZEL YANLARI DA VAR´
Zor bir mesleği yaptıklarını söyleyen tekne görevlisi Mirhat Beşik de, "Kar kış demeden, daha çok balık yakalamak için çabalıyoruz. Yeri geliyor 510 gün karaya hiç ayak basmıyoruz. Zor bir meslek ama güzel yanları da var. Hazır ol, komutunu alınca ağ sermeye başlıyoruz ve sonrasında 2-3 saat sürecek bir tempoyla balığı tekneye alıyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Hopa Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN-Rukiye MEYVECİ
2021-10-01 09:38:08

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