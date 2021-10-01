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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin İl Milli Eğitim Müdürü'nden, öğretmenlere ziyaret

İHA

Artvin İl Milli Eğitim Müdürü'nden, öğretmenlere ziyaret

Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Fahrettin Acar, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet eden Acar, devletin bütün birimleri ile öğretmenlerin yanında olduklarını belirtti. Acar, “Tarihsel süreç içerisinde öğretmenlerimiz toplumun yapı taşları olmuş ve toplumumuzun geleceğini şekillendirirken en önemli mesleklerden birini icra etmişlerdir. Bu kutsal görevi yapan tüm öğretmenlerimiz bizim için çok değerlidir. Onların incitilmesine devletimiz asla müsaade etmez” dedi.
“Okul ve sınıflarımız, öğrencilerimizi öğretmenlerimizin şefkatli kollarına emanet ettiğimiz güvenli yaşam alanlarıdır” diyen Acar, okulların bu özelliğini korumaya devam edeceğini ve her zaman öğretmenlerin yanında olduklarını vurguladı. "Göstermiş oldukları bu özveri ve gayretlerini görüyoruz ve onların başımızın tacı olduklarını bilmelerini istiyoruz” ifadelerini kullanan Acar, öğretmenlere çiçek takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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