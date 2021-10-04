Artvin’de iki köyün ulaşımını sağlayan ve yöre halkının 'Dünya büzüğü' ismini verdiği yol görüntüsü ile dikkat çekiyor.

Artvin’in Yusufeli ilçesi Dağeteği Köyü ile Gümüşözü köyü arasında bulunan ilginç yol görenleri kendine hayran bırakıyor. Dere kenarında bulunan adeta bir kanyonu andıran yol, doğa tutkunlarının uğrak noktası haline gelmiş durumda. Bölge halkı tarafından ‘Dünya Büzüğü’ adı verilen geçit, aynı zamanda zorlukları da beraberinde getiriyor. İki dağı birleştiren vadi şeklindeki yola, sürekli kaya parçaları düşerken kazaları da beraberinde getiriyor. Bölge halkı kaya düşmelerine karşı önlem alınmasını istiyor.

İki köy yolu arasında ulaşımı sağlayan, bu tehlikeli yol, doğa tutkunları tarafından ilgi görürken, yolu ilk kez kullananlar vadi içinden geçerken korku ve heyecan yaşıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.