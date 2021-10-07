Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

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Artvin'de gece etkili olan sağanak yağışın ardından gündüz meydana gelen heyelan nedeniyle ArtvinErzurum karayolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, ArtvinErzurum karayolu 5. kilometresindeki Deriner 1 Tüneli mevkiinde, yamaçtan kopan kaya ve toprak parçalarının düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri kapanan karayolu için çalışma başlattı. Yolun trafiğe kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

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