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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin’de ‘tohum takas şenliği’ yapıldı

İHA

Artvin’de ‘tohum takas şenliği’ yapıldı

Artvin’de yerel ata tohumlarının yok olmaması ve gelecek nesillere aktarılması için üretilen tohumlar düzenlenen şenlikle vatandaşlara dağıtıldı.
Artvin Yerel Ata Tohum Derneği tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenen tohum takas şenliğinde, yerel ata tohumları vatandaşlara dağıtıldı. Gelecek nesillere aktarılması için üretilen yerel ata tohumları vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Artvin merkezde bulunan kent pazarında düzenlenen şenlikte, doğal ortamda üretilen arpa, mısır, nohut, domates, salatalık, fasulye, bakla, soğan 200 adet ata tohumu vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Mısır patlağında kullanılan cin mısırı ve organik bir şekilde yapılan ve içerisinde şeker barındırmayan üzüm suyu şenliğe katılan vatandaşların gözdesi oldu.
Tohum Takas Şenliğini düzenleyen Yerel Ata Tohum Dernek Başkanı Filiz Akyüz, 4 yıldır bu etkinliği düzenlendiklerini belirterek, “Ata tohumlarının kaybolmaması için bunları çoğaltma çalışması yapıyoruz. Daha çok vatandaşa ulaşması için fide dağıtım çalışmaları da yapıyoruz. Döl buğdayı ile de çalışmalar yaparak coğrafi işaret için başvurduk. Döl buğdaylarımızdan geleneksel yöntemler ile un elde ettik. Geleneksel yöntemler kullandığımızdan dolayı fabrikasyonlarda olduğu gibi çok ürün elde edemiyorsun. Biz burada tanıtımı için çalışıyoruz. Vatandaşımızın tepkisi çok güzel. Halk pazarındayız öncelikle birinci derece üreticilerimiz halk pazarına gelen kadınlarımız. Onlarla sürekli alışveriş içerisindeyiz tohum alıyoruz tohum veriyoruz. En çok ilgiyi önceki yıl ulaştığımız bu yıl çoğalttığımız cin mısırı görüyor” dedi.
Etkinliği ziyaret eden Artvin İl Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur ise Tohum takas şenliği etkinliğini ellerinden geldiği sürece destekleyeceklerini ve orijinal ata tohumlarını gelecek nesillere ulaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.
Şenlikteki doğal üzüm suyunun tadına bakan Artvin Ziraat Odası Başkanı Köksal Portakal ise, “Siyah üzüm suyunun tadına baktık şeker katkısı yok doğal olarak yapıldı. Şunu diyoruz insanlar doğal yesin doğal beslensin sağlıklı olsun vatandaşlarımız gazlı içeceklere para vereceğini doğal içecekleri tüketsin. Önümüzde kış böylelikle hastalıklara karşı daha dirençli olsunlar” diye konuştu.

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