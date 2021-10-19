17 bin hektar alana sahip Hatila Milli Parkı'nın 700 hektarlık alanı istilacı böcek tarafından kuşatılmış durumda 985 futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alana 2 bin adet feromon tuzağı asıldı Artvin Orman Bölge Müdürlüğü dumansız orman yangınıyla mücadeleyi sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

17 bin hektar alana sahip Hatila Milli Parkı'nın 700 hektarlık alanı istilacı böcek tarafından kuşatılmış durumda 985 futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alana 2 bin adet feromon tuzağı asıldı Artvin Orman Bölge Müdürlüğü dumansız orman yangınıyla mücadeleyi sürdürüyor

İHA

17 bin hektar alana sahip Hatila Milli Parkı'nın 700 hektarlık alanı istilacı böcek tarafından kuşatılmış durumda 985 futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alana 2 bin adet feromon tuzağı asıldı Artvin Orman Bölge Müdürlüğü dumansız orman yangınıyla mücadeleyi sürdürüyor

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Hatila Vadisi Milli Parkında bulunan 986 futbol sahası büyüklüğüne eş değer, 700 hektarlık alana, 2 bin feromon tuzağı asarak, ormanları tehdit eden zararlı böceklerle mücadeleyi sürdürüyor.
Hatila Vadisinde yer alan ormanlar, "Ips typographus" isimli sekiz dişli kabuk böcek istilasıyla karşı karşıya. 17 bin hektar alana sahip Hatila Milli Parkı'nın 700 hektarlık alanı istilacı böcek tarafından kuşatılmış durumda. 6 yılda, 70 kat artan zararlı böceklere karşı Artvin Orman Bölge Müdürlüğü mücadelelerine devam ediyor.
1984 yılında Gürcistan sınırlarından ülkemize giriş yaparak Rize, Trabzon, Giresun, Ordu iline kadar Ladin ormanlarımıza zarar veren "Ips typographus" (sekiz dişli kabuk böceği) 'ne karşı 20032010 yılları arasında Hatila Vadisinde yapılmış olan mekanik, biyolojik ve biyoteknik mücadele sonrasında yaklaşık 300 milyon böcek etkisiz hale getirildi.
Biyoteknik mücadele kapsamında Milli Park sahasında yer alan ve zarar gören ormanlık alanlarda sekiz dişli dev kabuk böceği ile ilgili mücadele kapsamında 'Feromon' adı verilen tuzaklar uygulanıyor. Feromon emdirilmiş kapsüller, karşı cinsin salgıladığı kokuyu yayarak böcekleri tuzaklara çekerken, tuzaklar, kapsüle gelen böceklerin yakalanmasını sağlıyor.
Asılan tuzaklara düşen zararlı böcekler haftada bir toplanırken, bu yıl içerisinde sadece bu alanda şimdiye kadar yaklaşık 7 milyon yüz elli bin adet zararlı böcek yakalanarak imha edildi. Orman Bölge müdürlüğü ekipleri tarafından bahar döneminden itibaren Biyoteknik mücadelenin devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Borçka Karagöl'den sonbahar manzaraları Karagöl, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçları ile kartpostallık görüntüler oluşturuyor
YEREL HABERLER Borçka Karagöl'den sonbahar manzaraları Karagöl, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.