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Yangında 42 ev ve 64 ahırın kül olduğu Dereiçi köyünde AFAD konutları yükseliyor Artvin'in Yusufeli ilçesinin Dereiçi köyünde yangının yıl dönümü öncesi hak sahiplerine evlerinin teslim edilmesi planlanıyor Evlerden ayrı bir yerde ahır ve samanlıkların da inşası sürüyor

İHA

Yangında 42 ev ve 64 ahırın kül olduğu Dereiçi köyünde AFAD konutları yükseliyor Artvin'in Yusufeli ilçesinin Dereiçi köyünde yangının yıl dönümü öncesi hak sahiplerine evlerinin teslim edilmesi planlanıyor Evlerden ayrı bir yerde ahır ve samanlıkların da inşası sürüyor

Çıkan yangında 42 ev ile 64 ahır ve samanlığın kül olduğu Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde AFAD konutlarının yapımı sürüyor. 17 Mart 2021 tarihinde çıkan yangının yıl dönümü öncesi evleri yanan hak sahiplerine konutların teslim edilmesi planlanıyor.
Artvin'in Yusufeli ilçesi 170 haneli Dereiçi köyünde 17 Mart tarihinde yangın meydana gelmiş, çoğunluğu ahşap olan 42 ev, 64 ahır ve samanlık rüzgar etkisiyle yanarak kullanılmaz hale gelmişti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Dereiçi köyünde yanan alanları, kentsel dönüşüm alanı ilan ederken, İçişleri Bakanlığı ise yanan alan için afet bölgesi kararı almıştı. Evi yanan ve zarar görenler vatandaşlara yangının hemen ardından eşya, kira ve nakit yardımı yapılırken, yanan evlerin yerine ise AFAD konutları inşa ediliyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Dereiçi köyünde 7 blok şeklinde 96 metrekareden oluşan 42 konut inşa ederken, evlerden ayrı bir bölgede ise 64 ahır ve samanlık yapımı sürüyor.

“Çok büyük tereddütlerimiz vardı devletimiz hepsini giderdi”
"17 Mart tarihinde köyümüzde çıkan yangında devletimiz, bütün bürokrasisiyle yanımızda oldu" diyen Dereiçi Köyü Muhtarı Sabri Duman, “Köyümüz çok büyük bir yangın afeti yaşadı. Çok büyük tereddüt içindeydik fakat bugün gördük ki bütün tereddütlerimiz devletimiz giderdi. 6 aylık süre zarfında, arazi şartları gereği çok büyük kazı işlemi oldu. Kaba inşaat bitmek üzere, daha sonra iç dizayna geçilecek. 7 blok, 42 konut yapılıyor, 64 adet de çift kat olmak üzere, ahır ve samanlık yapılıyor. 96 metrekare olan evler, köy yaşamına uygun aynı zamanda modern donanıma sahip” dedi.

“Ömrüm boyunca o günü hiç unutmayacağım”
Duman, yangının çıktığı o günü unutmalarının mümkün olmadığını belirterek "Ömrüm boyunca o günü hiç unutmayacağım. Köyde evi yanan bir kez yandı ben 42 kez. Kendi acımı unuttum, vatandaşların yardımına koştum. O günü unutmamız mümkün değil. İnşallah yangını yıl dönümü öncesi hak sahipleri evlerine yerleşecekler” diye konuştu.
Köy sakinlerinden Mevlüt Coşan ise yetkililere teşekkür ederek “yangın anında köy bakkalında otuyordum haberi geldi çıktık ki her yer yanmış sadece itfaiyeyi beklemekle yetindik. Benim çocuklarımla birlikte 3 evim yandı, şimdi yerine yeni 3 ev yapılıyor emeği geçen herkese teşekkürlerim sunuyorum” ifadelerini kulandı.

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