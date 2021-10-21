Artvin'de yaban keçileri yiyecek ararken görüntülendi

Nusret DURUR/ARTVİN, (DHA)ARTVİN'de Deriner Barajı'nın kenarındaki kayalık arazideki yaban keçileri görüntülendi.
Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Deriner Barajı kenarındaki kayalık arazide yaban keçileri görüldü. Sürü halinde dik yamaçlarda yiyecek arayan keçilerin, kayalıklara tırmanışları ve vadiye inişleri saniye saniye kameralara yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Artvin Nusret DURUR
2021-10-21 12:06:45
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