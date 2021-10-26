Sakin şehir Şavşat’ta sonbahar manzaraları yerini kışa bıraktı

Artvin’in Sakin şehir ünvanlı Şavşat ilesinde kışın erken gelmesiyle sonbahar manzaraları yerini kış fotoğraflarına bıraktı.
Artvin'in Sakin Şehir (Cittaslow) ünvanlı Şavşat ilçesinde kış erken geldi. Havaların soğumasıyla ayniden bastıran kar yağışı, sonbahar manzaralarının yerini kış fotoğraflarına bıraktı. İlçenin Yavuzköy köyünde çekilen görüntülerde, beyaza bürünmüş ağaçlar ve ormanlık yer alıyor.
Sonbahar renklerinin yer aldığı yeşilin yanı sıra sarı, turuncu ve kırmızının tonlarının üzerine yağan kar, kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı. Erken kış fotoğrafları ise görenleri kendine hayran bıraktırdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.