Artvin’in Karagölleri beyaza büründü

Artvin’in Borçka ve Şavşat ilçelerinde yer alan doğa harikası Karagöllere yılın ilk kar yağışı yağdı. Beyaza bürünen Karagöller görenleri kendine hayran bıraktı.

Artvin'in en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Borçka Karagöl Tabiat Parkı ve Şavşat Karagöl Sahara Milli Parkı kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Bozulmamış doğası, yaşlı ormanları, bitki örtüsüyle, bahar ve yaz aylarında yeşilin, sonbaharda ise sarı, turuncu, kırmızı ve kahverenginin farklı tonlarını sergileyen, yürüyüş yolları ve kamp alanlarıyla doğa tutkunlarının vazgeçilmezi Borçka ve Şavşat ilçesinde yer alan Karagöller, yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Yılın ilk yağışıyla Borçka Karagöl’de bulunan Soner Atan bu eşsiz manzarayı fotoğraflarken, Tayfun Ocak ise Şavşat Karagöl’ün beyaz gelinlik giymiş halini görüntüledi.

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