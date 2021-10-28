Yamaçtan kopan kara parçasına çarpan araç sürücüsü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Artvin’de yamaçtan koparak karayoluna düşen kaya parçasına çarpan otomobil takla atınca sürücüsü yaralandı.



ArtvinArdanuç karayolu üzerinde seyir halinde olan 08 DE 681 plakalı otomobil sürücüsü Erdinç Karakuş, bir anda önüne çıkan kaya parçasına çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü Erdinç Karakuş ambulansla Artvin Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavisine başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.