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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin’de tatil köyünü aratmayan huzurevi

İHA

Artvin’de tatil köyünü aratmayan huzurevi

Artvin’in Sakin Şehir (Cittaslow) ünvanlı Şavşat ilçesinde muhteşem doğanın içinde yer alan huzurevi, lüks tatil köylerini aratmıyor. İstanbul, Ankara, Erzincan, Sinop gibi farklı illerden gelen huzur evi sakinleri, burada yaşamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.
Türkiye'nin saklı cenneti olarak nitelendirilen Artvin'in sakin şehir unvanına sahip Şavşat ilçesinde hizmet veren Naimeİsmail Yılmaz Yaşlılar Yaşam Yerleşkesi ülkenin bir çok bölgesinden ilgi görüyor. İlçeye 5 km mesafede bin 500 rakımlı Yavuzköy köyünde bulunan huzurevi, masal diyarlarını andıran tabiatı, gölleri, ahşap mimarisi, milli parkları, tarihi eserleri, yaylaları ve yaban hayatıyla tam ortasında yer alıyor. Bakıma muhtaç yaşlıların kalabileceği 5 bin metrekarelik alanda inşa edilen, 2 katlı 9 binanın yer aldığı huzurevi 52 kişilik kapasiteye sahip. Ayrıca huzurevinde konaklayan yaşlıların tüm ihtiyaçlarının karşılandığı sosyal tesislerde yer alıyor.

Türkiye'nin ilk Osmanlı sokak tipi yaşlılar yaşam merkezi
Türkiye’nin ilk sokak tipi yaşlılar yaşam merkezi olma özelliğini taşıyan ve Osmanlı sokakları ile yöre mimarisinin izlerini barındıran huzurevine Artvin’in yanı sıra İstanbul, Ankara, Erzincan, Sinop gibi farklı illerden yaşlılar ilgi gösteriyor. Huzur evi sakinlerinden 75 yaşındaki Cihat Karakaş, "Çocuklarım yurt dışında bulunduğu için ve tek başına hayatını devam ettiremedim. Huzur evi arayışı içindeydim. KOAH hastalı olduğum için tavsiye üzerine Şavşat’a geldim. Burada mutlu oldum yalnızlığımı paylaşacağım insanları buldum, doğası havası muhteşem. Burada itilip kakılan değil de sevgiyle yanaşan insanları gördüm. Burasını havası suyu, doğası anlatmakla bitmiyor. Burayı yapan emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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