Su altında kalacak alanda, son kez Yusufeli Karakucak Güreşleri yapıldı

Nusret DURUR / YUSUFELİ (Artvin), (DHA) Artvin´in Yusufeli ilçesinde 71´inci Geleneksel Yusufeli Karakucak Güreşleri yapıldı. Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasıyla sular altında kalacak alanda son kez yapılan festival, heyecanlı güreşlere sahne oldu.
Çoruh Nehri üzerinde 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye´nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3´üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı´nın inşaatı tamamlandı. Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli Karakucak Güreş Sahası´nda son kez karakucak güreşleri yapıldı. 71´incisi düzenlenen Geleneksel Yusufeli Karakucak Güreşleri´ne yaklaşık 500 sporcu katıldı. Kıran kırana geçen müsabakalar, heyecanlı anlara sahne oldu.
TOPRAK: PANDEMİ NEDENİYLE YAPAMAMIŞTIK
Yusufeli Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Toprak, "Pandemiden dolayı 2 sene güreşleri yapamadık ama artık hasret bitti. Türkiye´nin birçok ilinden Samsun, Ankara, Bursa, Trabzon, Ağrı, Amasya, Sivas ve daha sayamadığımız birçok ilden yaklaşık 500 sporcu festivale katıldı. Ayrıca İran ve Gürcistan´dan da sporcularımız geldi. Güzel etkinlikler oldu" dedi.
BENEKLİ: AMASYA´DAN GELDİK
Güreşlere katılan sporcu Yusuf Benekli, "Çok güzel bir organizasyon olmuş, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz Amasya´dan 13 sporcu olarak geldik, inşallah iyi bir dereceyle Amasya´ya döneceğiz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Güreşlerden detaylar
- İzleyicilerden detaylar
Yusufeli Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Toprak´ın röportajı
Sporcu Yusuf Benekli´nin röportajı
DetaylarDHA-Spor Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR
2021-10-31 11:59:01
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